Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara contro la Lazio valida per i quarti di Coppa Italia.

«Crediamo nella Coppa Italia, per noi è una competizione importante. Non possiamo però distrarci in campionato dove c’è una classifica molto corta. Dobbiamo essere propositivi e non pensare mai».

