Atalanta, Marino: «Juventus top club. Dovremo essere umili»

Ai microfoni di Rai Sport, Umberto Marino ha parlato nel pre-partita di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA – «Un percorso che sta continuando a crescere, è cresciuta tanto, per la seconda volta in tre anni in finale di Coppa Italia. Affrontiamo la Juventus un top club e dovremmo mantenere l’umiltà che abbiamo».

TIFOSI – «Un punto di partenza per la normalità, soprattutto Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, per noi è motivo d’orgoglio arrivare alla finale con la nostra gente. La vera grande vittoria sarà quando ci saranno i tifosi in tutta Italia».