Atalanta, Marino: «Ultimi risultati non favorevoli, ma non c’è pessimismo»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della sfida di Europa League contro l’Olympiacos

Umberto Marino ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta-Olympiacos.

EUROPA LEAGUE – «La viviamo in maniera differente, sappiamo quali sono le nostre qualità e vogliamo fare bene anche in Europa. Cercheremo di farlo anche stasera».

CAMPIONATO – «Guardiamo le prestazioni perchè i risultati possono essere differenti. Le ultime uscite sono state molto positive, quando non si vince ci sono anche gli avversari. E poi non siamo fortunati con gli episodi».

PESSIMISMO – «Viviamo la settimana e le partite in maniera concentrata, cercando di curare al massimo ogni dettaglio sia in Italia che in Europa».