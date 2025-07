Da Retegui a Ilicic fino a Comandini: le 10 sessioni di mercato più costose nella storia dell'Atalanta - Calcio News 24

Atalanta, le 10 sessioni di mercato più costose di sempre. Una lista all’insegna della storia

Il mercato dell’Atalanta è partito subito ai mille all’ora, ma per la Dea non è la prima volta di assistere ad una campagna acquisti intensa. Ecco 10 precedenti nerazzurri.

1) 113 milioni (2024-2025) – La vittoria dell’Europa League ha portato l’Atalanta ad alzare il livello investendo tanti soldi. Da Kossonou fino a Retegui, ma parte Koopmeiners tra mille polemiche e certificati medici.

2) 108 milioni (2022-2023) – L’inizio di una nuova era con il duo Congerton-D’Amico. L’obiettivo è ritornare in Europa e il fresco trio Ederson-Hojlund-Lookman si dimostrerà decisivo in casa Atalanta.

3) 82 milioni (2023-2024) – Tempo del grande salto. Il ritorno in Europa e la cessione record di Hojlund sono l’apripista per una campagna acquisti record: Scamacca, CDK, Touré, Bakker, Kolasinac e a gennaio Hien. Grandi spese per grandi traguardi.

4) 68 milioni (2021-2022) – Acquisti mirati dove spiccano il ritorno di Zappacosta e gli acquisti di Musso e Koopmeiners. A gennaio arriverà anche Boga, ma la squadra è arrivata a fine ciclo con la vecchia guardia

5) 66 milioni (2017-2018) – Il ritorno in Europa non permette distrazioni. Vanno via Conti e Kessié, ma ritorna De Roon e alla lista si aggiungono giocatori che faranno la storia: Palomino, Castagne, Gosens e soprattutto Ilicic.

6) 62 milioni (2020-2021) – Porte chiuse, non certamente quelle dell’Atalanta sul mercato. Arriva Miranchuk, ma soprattutto Cristian Romero e lo fa diventare il centrale più forte mai visto a Bergamo.

7) 60 milioni (2018/2019-2019/2020) – Stesse cifre, ma importanti. Si parte dal famoso “mercato triste” (citando Gasp) dove arrivano Zapata e Pasalic conquistando la prima Champions della storia; la seconda con gli arrivi di Muriel e Malinovskyi a completare l’Atalanta più bella di sempre.

8) 31 milioni (2001/2002) – Il mercato tanto costoso quanto illusorio di Marotta con il duo Comandini-Saudati ad esserne il simbolo. L’Atalanta cede tanto, investe altrettanto e rimane senza Europa e con tanti debiti.

9) 20 milioni (2011/2012) – L’Atalanta per salvarsi con la penalizzazione ha bisogno di una super campagna acquisti e Marino punta tutto su Schelotto, Cigarini, Lucchini, Masiello, Stendardo e soprattutto German Denis. Stagione entusiasmante.

10) 16 milioni (2008/2009) – Il secondo anno di Delneri per compiere il grande salto, con l’Atalanta che prende Garics, Valdes e Cigarini. La squadra è forte, ma risente del polemico mercato di gennaio che condiziona leggermente l’annata.