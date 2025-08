Atalanta Monza, amichevole che ha il sapore di Serie A: due assenti tra i nerazzurri, i dettagli

Atalanta Monza, amichevole che sa di Serie A: due assenti tra le fila dei nerazzurri, ecco tutti i dettagli

Nel pomeriggio di oggi agosto, alle 17, il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia ospiterà una partita amichevole tra Atalanta e Monza. Il test precampionato, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Atalanta BC, in collaborazione con Bergamo TV. Un’occasione preziosa per i tifosi nerazzurri e biancorossi di seguire da vicino l’evoluzione delle rispettive squadre in vista della nuova stagione di Serie A.

Preparazione estiva e test tattici

La sfida tra la formazione bergamasca, guidata da Ivan Juric— tecnico esperto noto per il suo calcio aggressivo e verticale — e il Monza di Paolo Bianco, giovane allenatore emergente con idee moderne e grande attenzione alla fase di possesso, rappresenta un banco di prova importante per valutare condizione fisica, soluzioni tattiche e nuovi innesti.

Entrambe le squadre stanno intensificando il lavoro atletico e tecnico in vista dell’inizio del campionato, previsto per fine agosto. L’amichevole servirà anche a testare l’integrazione dei nuovi acquisti e a dare spazio ai giovani talenti provenienti dal vivaio.

Assenze e gestione del gruppo

Non saranno della partita due elementi chiave della rosa atalantina. Il difensore centrale Odilon Kossounou, classe 2001, arrivato dal Bayer Leverkusen e noto per la sua velocità e capacità di lettura difensiva, sarà assente per una fisiologica gestione dei carichi di lavoro. Una scelta precauzionale dello staff tecnico per evitare sovraccarichi in questa fase delicata della preparazione.

Out anche Davide Zappacosta, terzino destro d’esperienza con un passato in Premier League, fermato da un fastidio all’anca destra. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento non si segnalano particolari preoccupazioni.

Come seguire la partita

Per tutti gli appassionati, la diretta streaming sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di Atalanta BC. Un modo comodo e gratuito per vivere l’atmosfera del precampionato e osservare da vicino le mosse dei due allenatori.