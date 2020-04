Atalanta, Muriel: il colombiano ha numeri da record in Champions

Muriel sta dando tanta pericolosità offensiva all’Atalanta, anche a gara in corso. Lo dimostrano i numeri in Champions League

Muriel si è rivelato un innesto preziosissimo per l’Atalanta. Con l’infortunio di Zapata per diversi mesi, l’ex Fiorentina ha avuto un grande peso sia in Serie A che in Europa. Muriel vede la porta con una facilità impressionante, con tanti tiri ed Expected Goals.

Il dato: si tratta dell’attaccante che finora in Champions conclude di più ogni 90′. Ben 6.2 per 90′, addirittura più di giocatori come Lewandowski.