Muriel ha segnato tanti gol preziosi per l’Atalanta. Solo Haaland in Europa ha una media realizzativa più elevata

Muriel si è rivelato un acquisto estremamente prezioso per l’Atalanta. Fin dalla prima partita di Ferrara ha mostrato di essere letale a gara in corso. Inoltre, con l’infortunio di Zapata per diversi mesi, ha avuto parecchio spazio.

⏱️ Fewest mins per goal by league this season (5+ goals) 🇩🇪 Bundesliga: Erling Haaland – 56.8

🇮🇹 Serie A: Luis Muriel – 70.2

🇫🇷 Ligue 1: Kylian Mbappe – 81

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: Sergio Aguero – 84.1

🇪🇸 LaLiga: Lionel Messi – 87.6 — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2020

Un dato significativo: Muriel è il giocatore della Serie A con la media gol più alta. Segna una rete ogni 70′ disputati. Numeri impressionanti, solo Haaland in Europa ha fatto meglio.