Atalanta, Muriel: un dato mostra la grande efficacia del colombiano

Muriel è una risorsa importantissima per l’Atalanta sia dal primo minuto che a gara in corso. Un dato mostra la sua efficacia

Muriel si è rivelato un rinforzo importantissimo per l’Atalanta di Gasperini. Il colombiano, oltre a rivelarsi una risorsa preziosissima a gare in corso, ha sostituito Zapata nei (cruciali) mesi in cui è stato infortunato. Muriel riesce a rendersi pericoloso con un’efficacia incredibile, come dimostrano gli 0.62 Expected Goals su azione per 90′ (13 gol totali per lui).

🎯 Best / Worst shot accuracy % by league (50+ shots) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – 👍 Vardy (59.3) 👎 Doucoure (22)

🇪🇸 – 👍 Suarez (55.8) 👎 Felix (28)

🇮🇹 – 👍 Muriel (54.5) 👎 Mandragora (14.8)

🇩🇪 – 👍 Andersson (59.6) 👎 Richter (29.4)

🇫🇷 – 👍 Ben Yedder (57.8) 👎 Cardona (28) — WhoScored.com (@WhoScored) April 14, 2020

Inoltre, dimostra grande precisione in fase di finalizzazione. E’ il terzo attaccante, tra chi ha tirato almeno 50 volte, ad avere la migliore shot accuracy d’Europa: centra lo specchio della porta nel 54.5% dei casi.