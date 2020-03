L’Atalanta di Gasperini è tra le squadre meno fallose del campionato. Nonostante un pressing a uomo molto aggressivo

L’Atalanta di Gasperini si distingue, tra le varie cose, per un pressing super intenso e fortemente orientato sull’uomo. Tant’è che i bergamaschi sono tra le squadre che in Italia contendono il possesso in zone più avanzate del campo.

Tuttavia, nonostante la grande aggressività, va segnalata una particolarità statistica. L’Atalanta commette pochissimi falli (340 fin qui): solo Sassuolo, Lazio e Napoli ne fanno di meno. La Dea è addirittura ultima in Serie A per ammoniti: 53. Insomma, essere aggressivi e intensi nel pressing non vuol automaticamente fare tanti falli.