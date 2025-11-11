Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore nerazzurro. Ecco il comunicato UFFICIALE sul tecnico - Calcio News 24

Atalanta, ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dei nerazzurri

L’Atalanta BC ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Palladino come nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra. L’allenatore napoletano, 41 anni, raccoglie l’eredità tecnica della panchina nerazzurra con un contratto che lo legherà al club bergamasco fino al 30 giugno 2027. Una scelta che conferma la volontà della società di proseguire sulla strada della crescita e dell’innovazione, puntando su un tecnico giovane, preparato e già capace di ottenere risultati di rilievo nel panorama italiano.

Palladino, dopo gli inizi alla guida delle formazioni Under 15 e Primavera del Monza, ha collezionato 126 panchine tra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina. Con i toscani ha firmato una stagione di grande spessore, chiudendo il campionato di Serie A 2024/2025 al sesto posto con 65 punti e centrando la semifinale della UEFA Conference League. Numeri che testimoniano la sua crescita costante e la sua capacità di dare identità e solidità alle squadre che allena.

Nel suo nuovo percorso all’Atalanta, Palladino sarà affiancato da uno staff tecnico rinnovato ma anche da alcune figure già presenti in organico. Arriveranno con lui Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi e Mattia Casella (match analyst).

Il nuovo tecnico potrà inoltre contare su professionisti che già lavorano all’interno della struttura nerazzurra: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

L’Atalanta, attraverso una nota ufficiale, ha espresso la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con Raffaele Palladino, definendolo un tecnico di prospettiva, capace di coniugare metodo, idee moderne e attenzione alla valorizzazione dei giovani. La famiglia Percassi e tutta la dirigenza bergamasca hanno accolto con entusiasmo il nuovo allenatore, certi che il suo arrivo rappresenti un ulteriore passo avanti nel consolidamento del progetto tecnico e sportivo del club.

Con l’approdo di Palladino, l’Atalanta guarda al futuro con rinnovata ambizione, pronta a confermarsi protagonista in Italia e in Europa grazie a una guida giovane, preparata e fortemente motivata.

