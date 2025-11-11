Atalanta, inizia l’era Palladino! Come giocherà la Dea con il nuovo tecnico e quali giocatori utilizzerà? Tutti i dettagli in casa nerazzurra

Atalanta, parte il nuovo corso Palladino! Quale sarà l’impronta tattica del tecnico e quali uomini sceglierà per guidare la Dea? Le ultime

Raffaele Palladino è stato scelto dall’Atalanta per raccogliere l’eredità di Ivan Juric. Per il tecnico si tratta di un ritorno in Serie A dopo le esperienze positive con Monza e Fiorentina, dove ha dimostrato di saper valorizzare i giocatori e ottenere risultati importanti. La società bergamasca punta sulla sua capacità di dare continuità a un progetto già consolidato, senza stravolgimenti ma con nuove energie.

Dal punto di vista tattico, Palladino non dovrebbe introdurre rivoluzioni: l’idea è quella di proseguire sulla strada tracciata da Gasperini e, in parte, da Juric. La difesa a tre resterà il punto fermo, così come l’utilizzo del doppio trequartista alle spalle di una punta centrale. Un’impostazione che garantisce equilibrio e permette di sfruttare al meglio la qualità offensiva della rosa.

Per quanto riguarda la formazione titolare, Palladino ripartirà dalle certezze già presenti. Hien guiderà la retroguardia, con Bellanova e Zalewski sulle corsie esterne e la coppia Ederson–De Roon in mezzo al campo. In attacco, De Ketelaere e Lookman agiranno alle spalle della punta, ruolo per cui Scamacca e Ksrtovic si contenderanno una maglia da titolare. In questo modo, l’Atalanta manterrà la sua identità ma con la possibilità di crescere ulteriormente sotto la nuova guida tecnica.

