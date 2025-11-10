Atalanta Palladino, accordo con l’ex tecnico della Fiorentina ma mancano ancora dei dettagli su un altro aspetto: tutti gli aggiornamenti

Atalanta News
Dopo l’ufficialità dell’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta si è mossa rapidamente per individuare il nuovo allenatore. La scelta è ormai ricaduta su Raffaele Palladino, che ha già dato il proprio assenso e con cui l’intesa è praticamente raggiunta.
Restano da definire alcuni dettagli legati al suo staff, ma l’accordo di base è stato fissato: contratto di un anno e mezzo, con scadenza a giugno 2027. La società bergamasca punta a chiudere entro poche ore e a formalizzare la firma, così da poter annunciare ufficialmente Palladino già domani, martedì 11 novembre.
Dopo le voci che lo avevano accostato alla Juventus e a un possibile ritorno alla Fiorentina, il 41enne è pronto a legarsi ufficialmente all’Atalanta, club che già in estate aveva manifestato interesse nei suoi confronti. La società bergamasca ha scelto lui dopo aver superato la concorrenza di Roberto Mancini – approdato all’Al Sadd in Qatar – e di Thiago Motta.
