Atalanta Juric, è finita! E’ ufficiale l’esonero del tecnico croato! Il comunicato del club nerazzurro: separazione anche con il suo staff
È già giunta al termine l’esperienza di Ivan Juric sulla panchina dell’Atalanta. La società bergamasca ha scelto di voltare pagina, esonerando il tecnico croato insieme al suo staff.
Decisiva per la sua sorte è stata la pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Sassuolo, che ha fatto seguito al precedente ko in campionato contro l’Udinese. Due battute d’arresto consecutive che hanno convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica. Ecco la nota del club
COMUNICATO – “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.
