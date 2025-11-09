 Panchina Atalanta, Juric a rischio dopo il tracollo contro il Sassuolo. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto. I nomi
Panchina Atalanta, Juric a rischio dopo il tracollo contro il Sassuolo. Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto. I nomi

1 minuto ago

Panchina Atalanta, la posizione del tecnico croato è a forte rischio dopo l’ultima sconfitta. E c’è un nome che stuzzica molto il club orobico.

L’Atalanta cade in casa perdendo 3-0 contro il Sassuolo. Un tracollo importante e inaspettato che porta nuovamente a rischio Juric. Nelle prossime ore, approfittando anche della sosta si faranno tutti i ragionamenti del caso.

L’esonero a questo punto non è assolutamente da escludere e si dovranno effettuare le valutazioni per individuare un nome in grado di rilanciare la Dea dopo un inizio sicuramente deludente.

Ed è possibile una corsa a due: Thiago Motta e Palladino rappresentano due profili importanti per dare continuità al progetto e dire addio ad un periodo davvero molto difficile.

