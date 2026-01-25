Atalanta, Palladino: «La mentalità della squadra deve essere quella di Krstovic, il giorno libero è servito e vi spiego perché»

Atalanta, Palladino: «La mentalità della squadra deve essere quella di Krstovic, il giorno libero è servito». Le sue parole dopo il successo sul Parma

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, si è espresso così dopo il successo ottenuto in campionato contro il Parma.

KRSTOVIC – «Krstovic, aldilà dei gol, ha una grande mentalità. La sua mentalità deve essere quella della squadra. Raspadori deve giocare dietro la punta, occupare quegli spazi ed è molto bravo a farlo. A me piace dare libertà agli attaccanti. Non devono però essere individualisti, dobbiamo giocare di concerto».

STANCHEZZA – «La partita di Champions ci ha fatto male a livello psicologico. La squadra è stata brava a rialzarsi e ha reagito positivamente. Fare quattro gol al Parma non era semplice. Nel secondo tempo abbiamo difeso molto bene».

GIORNO LIBERO – «Il giorno libero è servito a liberare la mente. Siamo riusciti a analizzare lucidamente gli aspetti che non sono funzionanti».

