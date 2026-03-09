Atalanta, parla Palladino: «Domani notte magica e bellissima che vogliamo goderci. Cercheremo di chiudere i 90 minuti avendo sudato la maglia»

Atalanta, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia del Bayern Monaco: «Domani notte magica e bellissima»

L’Atalanta si prepara a un’altra notte europea di grande intensità. Domani, 10 marzo alle 21:00, la squadra di Raffaele Palladino affronterà il Bayern Monaco alla New Balance Arena nell’andata dei quarti di finale di Champions League, un appuntamento che può segnare la storia recente del club. L’entusiasmo a Bergamo è alto dopo il percorso che ha portato i nerazzurri tra le migliori otto d’Europa. Palladino ha parlato in conferenza e Sky Sport:

PAROLE – «Per noi domani sarà una notte magica e bellissima che vogliamo goderci. È un sogno essere agli ottavi di finale e affrontare una squadra così forte come il Bayern Monaco, probabilmente una delle più forti al mondo e probabilmente la più in forma dei top 5 campionati europei. Conosciamo la loro forza però i sogni esistono per viverli e vogliamo viverlo ad occhi aperti. Vogliamo giocarcela, essere competitivi e mettere in difficoltà il Bayern che è una squadra con tante individualità fortissime. In casa nostra possiamo e vogliamo ripetere la prestazione contro il Borussia»

SODDISFAZIONE – «È una bella soddisfazione ed è motivo di grande orgoglio rappresentare tutta l’Italia ed essere l’unica italiana ancora in corsa. Sentiamo il tifo da parte di tutti e speriamo porti bene questa spinta italiana da parte di tutti i club. Negli scorsi giorni ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento, anche da parte di colleghi, ex calciatori che ho avuto alla Fiorentina e al Monza. Domani per noi sarà una bella soddisfazione. Non vogliamo porci limiti e vogliamo giocarcela, sappiamo che è una squadra veramente forte. L’abbiamo studiata ed è stato bello studiarla perché è motivo di crescita personale e anche della squadra»

SINGOLI – «Mi sarebbe piaciuto arrivare con con tutti gli effettivi a disposizione. In attacco ci manca qualcosa: Raspadori e CDK sono calciatori molto forti. Ederson e Scalvini sono fondamentali per noi. Io però sono abituato a non lamentarmi e non guardare chi manca ma chi c’è. Sono sicuro che chi domani scenderà in campo darà tutto per questa maglia davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di chiudere i primi 90 minuti avendo sudato la maglia»

BAYERN MONACO – «Il Bayern ha pochi punti deboli. Pochi ma li abbiamo studiato e abbiamo adottato un piano gara. Sarà una partita in cui devi curare i dettagli. Loro hanno grande individualità davanti e sono formidabili nell’uno contro uno e negli attacchi della profondità con tante soluzioni davanti. Noi non ci dobbiamo snaturare, dobbiamo essere noi stessi e quelli che siamo sempre stati in Champions League e in campionato. Non dobbiamo abbassare il ritmo e alzare l’intensità, è la nostra forza e il nostro DNA. In campionato non abbiamo staccato la spina. Abbiamo fatto un passo falso contro il Sassuolo. sabato contro l’Udinese abbiamo fatto una buona gare e una grande rimonta. Se avessimo staccato la spina non avremmo rimontato»

PAROLE A SKY – «Noi dobbiamo essere noi stessi: con la nostra qualità, mentalità e intensità. Quelli che siamo stati in Champions e quelli che vogliamo da qui a fine campionato. Questa è una partita da Mission Impossible. Ma sono belle da affrontare queste gare. Il livello di difficoltà è altissimo, sarà un’impresa. Noi vogliamo giocarcela e godercela. Ho visto i ragazzi molto concentrati ma allo stesso tempo tranquilli. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi»