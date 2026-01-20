Atalanta, Palladino: «Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie, la squadra sta crescendo. Lookman? Doveva rientrare domani ma…»

Atalanta, parla Palladino: «Oggi ho visto uno degli allenamenti più belli: voglio vedere tutti quanti partecipi»

Vigilia di Champions per l’Atalanta di Palladino: domani i nerazzurri saranno di scena a Bilbao per la sfida contro l’Athletic, preceduta oggi dalla consueta conferenza stampa. Le sue parole:

RIPARTENZA – «Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene. Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie e ciò dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita».

PROBLEMA PICCOLE – «Sta accadendo a tutti. In una gara può accadere di tutto: anche le piccole possono fare la differenza. Noi dobbiamo mettere la mentalità giusta, ma è bisogna anche dare i meriti agli avversari».

MODULO – «Noi abbiamo una grande rosa di qualità. Quello che conta al di là dei numeri è quello di attaccare insieme e difendere insieme. Abbiamo tante soluzioni tra Raspadori, Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Maldini, Krstovic, Samardzic: le soluzioni ci sono»

BAKKER E DJIMSITI – «Berat è disponibile. Bakker sta recuperando gradualmente. L’Atalanta è una squadra competitiva e molto intensa: noi ci teniamo domani a fare questi tre punti importanti».

LOOKMAN – «Sulla carta doveva rientrare domani, ma voleva a tutti i costi giocare questa partita. Sta dimostrando senso di attaccamento alla squadra e sono contento di questo».

ASPETTATIVE – «Dopo certe cadute ci si rialza sempre: lo ha sempre dimostrato questa squadra e i ragazzi stanno molto bene fisicamente e hanno grande entusiasmo. Oggi ho visto uno degli allenamenti più belli: voglio vedere tutti quanti partecipi».

