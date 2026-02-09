Atalanta, parla Palladino: «Una risposta importante da parte del gruppo. Su Raspadori e Krstovic…»

Atalanta, Palladino parla nel post partita della sfida di Serie A contro la Cremonese: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Atalanta Cremonese, terminata 2-1 è la sfida delle 18:30 della 24esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a DAZN le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, Raffaele Palladino:

PAROLE – «Una risposta importante da parte del gruppo, da parte della squadra e di chi ha giocato anche meno: vedi Pasalic, vedi Samardžić che all’ultimo secondo ha dovuto giocare dall’inizio. Vedi Kolasinac che non giocava da tanto, Krstović ha fatto una grande partita. Ho avuto grandi risposte, mi piace lo spirito dei ragazzi. Mi piace che chiunque gioca in questo momento si esalta, gioca al massimo delle prossime proprie possibilità. Danno tutto, sudano la maglia. Questo deve essere il nostro spirito perché i nostri tifosi vogliono questo».

VITTORIA – «Siamo molto felici e orgogliosi. Non abbiamo fatto ancora nulla perché siamo indietro in classifica. Era importante perché l’avevo definita una prova di maturità e ho visto una squadra molto matura».

KRSTOVIC E RASPADORI – «Non ho segreti con gli attaccanti, gli stimolo, gli faccio lavorare tanto e do tanta fiducia. Parlo tanto con loro e cerchiamo di giocare tanto con gli attaccanti. È un ragazzo che ha grande spirito e ha un atteggiamento giusto. Si è sempre allenato a mille, è un esempio. ack è un giocatore che volevamo a tutti i costi. La società è stata bravissima a cercarlo, volerlo e a fargli capire che era un progetto giusto per lui. Ha portato una giusta mentalità e si è integrato subito bene nel gruppo. Deve giocare il più possibile perché deve trovare la forma migliore».