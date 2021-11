Atalanta, Pasalic: «Dimostrato di poter far bene in tutte le competizioni»

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 5-2 sullo Spezia dove ha segnato una doppietta.

PAROLE – «Stiamo dimostrando di poter giocare su tutti i fronti, facendo vedere di poter stare in alto in Serie A e poter passare il turno in Champions League. Sono contento che posso aiutare la squadra sia coi gol che con gli assist. Che emozione l’affetto del pubblico».