Il Presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, è stato intervistato in merito all’assegnazione della Panchina d’Oro

In occasione di un’intervista da parte de Il Corriere di Bergamo, il Presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato del rapporto con Gasperini e dell’assegnazione del premio “Panchina d’Oro”. Ecco cos’ha dichiarato: «La dirigenza e la responsabilità dell’Atalanta sono in capo all’ad, Luca, che è quotidianamente presente e si rapporta in modo diretto e condiviso. Sartori patisce questa linea? Questo bisognerebbe chiederlo a Sartori che pur parlando poco fa un bel lavoro. E’ bravo e onesto».

«La Panchina d’Oro ad Allegri? Io l’avrei data a Gasperini. Intendiamoci, sono due grandi allenatori, ma consideriamo quello che ha fatto e sta facendo il nostro mister…è perfetto per noi».