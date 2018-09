Atalanta, Percassi: «La Fiorentina ha preparato questo scandalo»

Il presidente Percassi dopo il rigore inventato da Valeri: «Sembrava che ad ogni dubbio si dovessero compensare gli errori con l’Inter»

Una sconfitta pesante, ma che arriva dopo un clamoroso errore arbitrale. L’Atalanta di Gasperini si è dovuta arrendere per 2 a 0 alla Fiorentina a causa di un errore grossolano dell’arbitro Valeri. Chiesa cade in area per un presunto contatto con Toloi, ma è l’esterno viola a sbattere con il difensore e a calciare per terra, perdendo l’equilibrio. Non è ancora chiaro se Doveri al Var abbia richiamato l’ufficiale di gara o se lo stesso arbitro non abbia voluto sentire ragioni.

Dopo la partita, il presidente Percassi ha voluto dire la sua su questo episodio decisivo. «Avrei preferito intervenire in un altro momento, ma oggi mi sembra il minimo. Quello che si è visto oggi è un episodio molto grave. Gli arbitri possono sbagliare e in sette partite non abbiamo commentato, adottiamo la filosofia del silenzio. Errare umano, ma dopo l’episodio di oggi non possiamo stare zitti. Certe cose lasciano l’amaro in bocca per come è andata la partita. In un episodio così determinante è incredibile che non si sia avuto neanche il tempo di andare a consultare il Var. Questo avviene dopo una settimana in cui tutta la dirigenza della Fiorentina ha preparato quanto accaduto oggi. Sembrava che ad ogni dubbio si dovesse compensare qualcosa. Il mister e la squadra stanno lavorando bene, nella mia posizione non si può non parlare»