Moviola e Var Fiorentina-Atalanta: assurdo il rigore concesso da Valeri ai viola per un lievissimo contatto fra Chiesa e Toloi

Rigore Chiesa, polemiche a non finire per quanto accaduto nel secondo tempo di Fiorentina-Atalanta. L’assegnazione del penalty per un fallo di Toloi in area su Chiesa fa scatenare le recriminazioni della formazione ospite per il giudizio dato dall’arbitro Valeri.

Al minuto 63 Chiesa riceve un pallone sulla corsia sinistra e si appresta a fare il suo ingresso in area, taglia la strada a Toloi e cade in area di rigore dopo un leggero tocco del difensore dell’Atalanta. Per l’arbitro Valeri non ci sono dubbi in tal senso: è calcio di rigore! Poco dopo, però, le immagini e i replay sembrano smentire la decisione di Valeri, visto che il tocco è molto lieve e la sensazione è che sia Chiesa a cercare il contatto con la gamba del difensore avversario prima di accasciarsi a terra. Neanche il Var modifica la decisione arbitrale, il calcio di rigore viene assegnato e poi tramutato in rete dalla Fiorentina che si porta così in vantaggio sull’1-0.