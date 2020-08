Atalanta, Percassi: «Stanotte non ho dormito. La squadra avrà un premio»

Il presidente dell’Atalanta Percassi ha elogiato la sua squadra per il cammino in Champions League

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport elogiando il cammino della sua squadra in Champions League e commentando la partita di ieri contro il Psg.

NOTTE INSONNE – «Praticamente stanotte non ho dormito, ma dobbiamo essere anche felici per la prestazione contro una squadra fortissima. Peccato, non abbiamo raggiunto il traguardo per un minuto. Ma dobbiamo imparare, siamo andati all’università del calcio e per questi ragazzi sono esperienze nuove che fanno maturare, credo sia importante per tutto il club».

PREMIO SQUADRA – «Cosa ho detto alla squadra? Che sono stati bravissimi e che meritavano un premio, che gli riconosceremo. Adesso abbiamo terminato questo tour de force, dobbiamo capire da qui all’inizio del campionato dove si può intervenire, sempre pensando alle condizioni di un club come l’Atalanta».