Atalanta Roma, Sofia Goggia racconta Gian Piero Gasperini: «Coltivo il senso di riconoscenza nei suoi confronti per quello che ha fatto per la nostra città»

Atalanta Roma, campionessa olimpica di sci Sofia Goggia racconta il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: le sue parole

Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci e tifosa dell’Atalanta, racconta alla Gazzetta dello Sport il suo rapporto speciale con Gian Piero Gasperini, ex allenatore della Dea e ora alla guida della Roma. Nonostante le diverse discipline sportive, i due condividono una visione comune e un profondo legame con Bergamo. Ecco l’intervista integrale.



I SENTIMENTI PER GASPERINI «Coltivo il senso di riconoscenza nei suoi confronti per quello che ha fatto per la nostra città e per la magica vittoria in Europa League del 2024. Ha dato il suo contributo affinché questa città potesse gioire per la nostra Atalanta».



COSA HANNO IN COMUNE «Abbiamo una visione sportiva molto simile. Tifo per l’Atalanta e per la mia città, ma quando vedo che la Roma va bene sorrido comunque perché c’è dietro la sua mano. Certo, a parte questa volta…».



BERGAMO «Gasperini è una persona a cui voglio bene, lo stimo. Non so come potrebbe essere accolto a Bergamo, noi atalantini sappiamo quello che ci ha dato. Spero che tutti si portino nel cuore questa consapevolezza»

