Atalanta, senti Scalvini: «A Bergamo cresci come calciatore e uomo. Su Gasperini e mercato...»

Le parole del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini tra obiettivi stagionali in ottica europea, rapporto con Gasperini e mercato

Tramite Il Corriere dello Sport, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato così tra soddisfazioni nerazzurre, rapporto con Gasperini, obiettivi stagionali e anche calciomercato

GASPERINI – «Ho un bel rapporto. Ha questa caratteristica di far giocare i giovani senza preoccupazioni, senza dare loro pressioni. Parla allo stesso modo con tutti i giocatori, dando molte responsabilità indipendentemente dall’età. Questo ti trasmette sicurezza, ti fanno sentire come gli altri».

MERCATO – «Bene, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Campionato preferito? Premier».

OBIETTIVI – «Noi siamo una squadra molto competitiva, e pensiamo a lavorare partita dopo partita. Staremo a vedere se sarà Champions o Europa League, ma daremo il 100% in ogni gara. La nostra classifica è buona».

SETTORE GIOVANILE – «Quello dell’Atalanta è uno dei migliori in Italia: cresci come calciatore, ma soprattutto come uomo.Aspetto sicuramente molto importante, oltre che è un contesto dove i giovani vengono lanciati quasi sempre in prima squadra».