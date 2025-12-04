Atalanta, testa già alla sfida contro il Verona per la ‘Dea’: Palladino deve valutare un giocatore. Tutti i dettagli

Atalanta, non c’è tempo di festeggiare la vittoria in Coppa Italia. Palladino pensa già al campionato con le condizioni di Sulemana da valutare

L’Atalanta non ha tempo per festeggiare il recente successo in Coppa Italia: la concentrazione è già tutta sul prossimo impegno di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle 20.45. Raffaele Palladino ha radunato oggi, giovedì 4 dicembre, la squadra al Centro Bortolotti di Zingonia, dando il via alla preparazione per una sfida che si preannuncia delicata e fondamentale per la classifica.

Dopo la convincente vittoria per 4-0 contro il Genoa, i titolari hanno seguito un lavoro differenziato per recuperare energie, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento completo, concentrandosi su tecnica, intensità e schemi tattici. L’obiettivo dell’Atalanta è chiaro: arrivare al match con l’Hellas Verona nelle migliori condizioni possibili, proseguendo il buon momento di forma e mantenendo il passo in campionato.

Purtroppo, la giornata ha portato anche notizie preoccupanti dall’infermeria. Ibrahim Sulemana ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro durante la gara di Coppa Italia, costringendolo a saltare l’allenamento odierno. Il centrocampista ha seguito solo terapie specifiche, mentre lo staff medico dell’Atalanta ha già programmato esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità dell’infortunio. Le prime sensazioni non sono positive e cresce il timore che il 2025 di Sulemana possa chiudersi anticipatamente, privando la squadra di un elemento importante per il centrocampo.

Il programma settimanale prevede per venerdì la seduta di rifinitura, fondamentale per definire la formazione che affronterà la trasferta del “Bentegodi”. Palladino dovrà gestire alcune assenze, ma potrà contare su un gruppo in fiducia, reduce da tre successi consecutivi senza subire gol. La continuità difensiva e l’equilibrio a centrocampo saranno determinanti per affrontare un Verona in ripresa, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

In casa Atalanta, l’attenzione è massima: la squadra è consapevole che la sfida di sabato rappresenta un passaggio chiave per consolidare la propria posizione in classifica e proseguire la striscia positiva. Ogni dettaglio tattico, dal pressing al ritmo di gioco, sarà curato nei minimi particolari durante la rifinitura, con Palladino pronto a prendere decisioni strategiche anche in base all’evolversi degli accertamenti su Sulemana.

In sintesi, l’Atalanta si prepara con determinazione al confronto con l’Hellas Verona, tra gestione degli infortuni, preparazione mirata e voglia di confermare la solidità mostrata nelle ultime partite. La trasferta del “Bentegodi” sarà un banco di prova importante per testare continuità e carattere della squadra nerazzurra.