Arsenal Tavares, no al prestito secco: la Dea cerca la formula giusta

L’Atalanta continua a seguire la pista che porta a Nuno Tavares dell’Arsenal: si cerca la formula giusta per l’affare.

Per Gasperini sarebbe il rinforzo ideale per le corsie ma la valutazione da 30 milioni dei Gunners è troppo elevata. La Dea non vorrebbe nemmeno il prestito secco e ancora si cerca di capire come poter approfondire il discorso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.