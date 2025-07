In un mondo di "tifosi politeisti" c'è chi non avrà altra Dea all'infuori dell'Atalanta: il popolo nerazzurro urla 15.300 volte presente! - Calcio News 24

Il boom di abbonamenti in casa Atalanta? La più grande riposta di un popolo che dimostra amore, affetto indipendentemente dal risultato

L’Atalanta oggi comincia la stagione 2025/2026 con la squadra già rientrata a Zingonia che inizierà i primi allenamenti. Il contorno estivo è abbastanza tradizionalista: allenamenti, le indicazioni del mister, il mercato, ma soprattutto un popolo nerazzurro che sugli spalti del Gewiss Stadium sarà presente con grande affetto, cuore e responsabilità.

Già, perché seppur il tifo orobico sia unico nel suo genere nella quale la presenza (nel bene e nel male) è un dovere dove vessilli e sciarpe nerazzurre sono all’ordine del giorno, dall’altra una piccola porzione dell’ambiente da maggio a luglio si è dimostrata la parte peggiore dell’Atalanta: quelli che senza Gasperini non si sarebbero abbonati, coloro che parlano di “fede oltre il risultato” ma sono gli stessi che a 15 minuti dalla fine abbandonano gli spalti e soprattutto quei promotori uniti al grido “non abbonatevi” urlando al fallimento e inducendo gli altri a farlo.

Il risultato, quello oggettivo e coerente con il concetto dell’atalantinità, è stato che 15.300 tifosi nerazzurri hanno risposto “presente” all’Atalanta. I “malcontenti” (di una squadra arrivata terza e che due anni fa ha vinto l’Europa League) hanno lasciato spazio ad altri sostenitori rimasti fuori non solo metaforicamente, ma anche letteralmente: coloro che hanno aspettato nel piazzale dello stadio 24 ore prima della vendita libera pur di avere un pezzo di Atalanta, alla quale vanno riconosciuti onori ed elogi così come quelli hanno conservato il loro posto.

Certo, non sempre va tutto bene e nei momenti difficili verrà fatto lo sprono giusto, ma dall’altra il sostegno incondizionato non verrà mai a mancare indipendentemente dal mercato, dai risultati o dai “nomi” che indosseranno quella maglia. Perché in un mondo di politeisti tifosi ci sarà sempre quel popolo che, citando la Bibbia, non avrà altra Dea all’infuori dell’Atalanta Bergamasca Calcio.