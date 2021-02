Atalanta, Toloi: «Nessuna scusa. Abbiamo sbagliato troppo»

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha commentato la rimonta subita contro il Torino: le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto mezzora di grandissimo livello, poi abbiamo smesso di giocare e concesso tanto al Torino. Abbiamo reso difficile la partita dopo il primo gol e non può succedere questo. Giochiamo in tutte le competizioni e sappiamo che ogni gara è importante. Non voglio togliere meriti al Torino che ha pareggiato, ma abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo rivedere i nostri errori e pensare già alla semifinale di Coppa Italia».

DISTRAZIONE NAPOLI – «Non penso. Il problema è che abbiamo sbagliato troppo in area, perdendo le marcature, sia sul secondo che sul terzo gol. Dispiace davvero, non potevamo lasciare questi punti sul campo. Ora pensiamo alla gara di Coppa».

CONDIZIONE FISICA – «Dobbiamo preparare meglio mentalmente le partite. Fisicamente stiamo bene, abbiamo sempre lavorato forte. Ovviamente ci sono tante partite, ma non è una scusa per noi. La squadra ha dimostrato di avere condizione, di stare bene».