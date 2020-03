Atalanta, Toloi: quale è il record del brasiliano

Toloi dà all’Atalanta anche gol e assist. Si tratta del difensore, escludendo i laterali, che in Europa fa più assist

Whoscored.com ha disegnato una formazione in cui l’unico criterio scelto per selezionare i giocatori è il totale degli assist. La redazione ha schierato un 433 in cui l’unico calciatore della Serie A è Toloi, che gioca come centrale di destra.

Most Assists XI from Europe's top five leagues – 112 in total 🔥🔥🔥 Full write up 👉 https://t.co/6964YmMFL4 pic.twitter.com/v4T09x3yUU — WhoScored.com (@WhoScored) March 30, 2020

Il brasiliano è infatti il difensore che in Europa ha effettuato più assistenze: ben 5. Ciò non sorprende, visto che nel calcio di Gasperini i terzi di difesa sono soliti “sganciarsi”, per spingersi in avanti. Un esempio nella slide sopra, in cui si vede Toloi alzare la propria posizione, per dare più riferimenti offensivi all’Atalanta.