De Roon è un giocatore fondamentale nell’Atalanta. Contro l’Udinese ha generato parecchie occasioni da rete

Nel trionfo dell’Atalanta contro l’Udinese, molti meriti sono di De Roon. Oltre ai due assist, il centrocampista olandese ha effettuato la bellezza di 5 passaggi chiave. Ossia, per 5 volte ha fatto tirare in porta un compagno.

Oltre quindi per le doti difensive in mezzo al campo, si distingue per grande efficacia nella rifinitura della squadra di Gasperini. E’ uno dei giocatori più importanti della squadra.