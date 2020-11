Atalanta Verona, out Gosens e Pasalic: le loro condizioni

A poche ore dall’inizio del match contro il Verona, l’Atalanta ha confermato la lista dei giocatori a disposizione di Gasperini

A partire dalle 20.45 l’Atalanta affronterà l’Hellas Verona al Gewiss Stadium, nell’anticipo della 9ª giornata. A poche ore dal match l’Atalanta ha confermato la lista dei giocatori a disposizione di Gasperini.

Il club bergamasco ha comunicato che Robin Gosens e Mario Pasalic non faranno parte dell’elenco dei convocati. Entrambi non hanno smaltito gli acciacchi dei giorni scorsi. Presenti invece Depaoli e Romero che dovrebbero accomodarsi in panchina.