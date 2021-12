Atalanta, Zapata: «Siamo delusi per la Champions. Ci rifaremo in Serie A»

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Villarreal

SCONFITTA – «Siamo delusi. Però comunque siamo tranquilli nel senso che abbiamo dato tutto in campo. Ci spiace tantissimo perché volevamo passare il turno ed essere fra i sedici più forti. La partita è andata così, bisogna pensare al campionato perché è grazie al campionato che siamo qua. Sicuramente ci rifaremo».

DISCORSO ALL’INTERVALLO – «Eravamo in difficoltà nel primo tempo anche perchè loro sono andati in vantaggio rapidamente. Poi abbiamo cercato di attaccare e di pareggiare velocemente. Penso che ci abbia giocato contro l’ansia, loro sono una buona squadra che oggi ha fatto una grande partita. Per questo che è stato difficile ma noi fino alla fine abbiamo cercato di sviluppare il nostro gioco ma come detto prima abbiamo cercato di pareggiare la partita».

PALO DI MURIEL – «Anche la respinta di Toloi è rimbalzata sul ginocchio ed è andata fuori. C’è rammarico per ogni situazione su cui si poteva fare meglio. Abbiamo dato tutto. Ci spiace tantissimo ma sento il gruppo tranquillo perchè ci abbiamo provato in tutti i modi di pareggiare».