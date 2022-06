Atalanta, clamorosa indiscrezione dal Sud America: i nerazzurri pensano a Suarez

Dal Sud America sono sicuri e darebbero l’Atalanta su Suarez: il problema sarebbero i costi elevati dell’operazione

Pochi istanti fa è arrivata una clamorosa indiscrezione lanciata dal Sud America e da ESPN per la precisione, secondo cui l’Atalanta starebbe pensando a Suarez per l’attacco.

Obiettivo che alzerebbe il livello internazionale della Dea, ma che al momento rappresenterebbe un ostacolo per via dei costi. Elevato il suo ingaggio da 6 milioni. I nerazzurri ci pensano e chissà che non possa aprirsi una clamorosa porta verso il Pistolero.