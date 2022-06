Ilicic, addio all’Atalanta. Nuova avventura all’orizzonte

Ilicic potrebbe salutare a breve l’Atalanta. Sul fantasista della Dea c’è l’interesse delle neopromosse Monza e Cremonese

Josep Ilicic all’epilogo della sua avventura con l’Atalanta. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, però, il 34nne sloveno potrebbe rimanere non solo in Italia, ma addirittura in Lombardia.

Sia Monza che Cremonese infatti sembrano le destinazioni più probabili in caso di addio del fantasista nerazzuro a Bergamo.