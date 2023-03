Atalanta, Scalvini: «Spero di vincere in Nazionale. Convocazione? Dipende dallo spazio nei club»

Le parole del giovane difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini in Nazionale alla vigilia degli Europei 2024

Al ritiro a Coverciano della Nazionale alla vigilia delle qualificazioni ad EURO 2024, il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Sono stato felicissimo della vittoria ad EURO 2020, spero di poterla vivere anche io un giorno e di imitare un’esultanza come quella di Pessina contro l’Austria. Quando sei in U21 pensi di essere vicino alla Nazionale maggiore ma non è così. Magari viene chiamato uno che non era prima nel giro. Dipende da quanto giochi con il tuo club».