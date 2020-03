Atletico Madrid: a Simeone stanno mancando i gol di Morata

Morata e l’Atletico Madrid stanno sbagliando molto in zona gol. Anche per questo, i colchoneros segnano poco

Chissà se l’epica vittoria di Anfield può rivelarsi una svolta per la stagione dell’Atletico Madrid. La Liga dei colchoneros è fin qui estremamente negativa, con tanti passi falsi e pochi punti. In particolare, gli spagnoli sono la squadra più imprecisa in zona gol.

Appena 31 reti segnate, nonostante una produzione offensiva tutt’altro che bassa: 41.92 di Expected Goals totali. Morata è uno dei giocatori dell’Atletico Madrid che sbaglia di più in zona gol. L’ex Juve ha infatti realizzato solo 8 reti nonostante 12.12 di xG: ossia, più di 4 reti in meno.