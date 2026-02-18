Atletico Madrid, il Brugge di Leko sfida Simeone: «Vogliamo vincere!». Il Cholo in emergenza

Atletico Madrid, il Brugge di Leko sfida Simeone: «Vogliamo vincere!». I Colchoneros del Cholo in emergenza: il punto sulla sfida di Champions

Al Jan Breydel va in scena molto più di un semplice andata di playoff di Champions League. Per l’Atletico Madrid, la trasferta belga contro il Club Brugge è l’occasione per guardarsi allo specchio e decidere, una volta per tutte, chi vuole essere da grande. La stagione dei Colchoneros è stata finora un enigma indecifrabile, un’altalena emotiva e tecnica preoccupante: capaci di annichilire il Barcellona con un poker storico in Coppa del Re al Metropolitano, per poi sciogliersi come neve al sole in campionato contro il Rayo Vallecano.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

L’analisi di Leko: “Niente calcoli”

Proprio su questa schizofrenia calcistica punta Ivan Leko. Il tecnico del Brugge non si nasconde dietro la retorica della “piccola contro la grande”. «Sappiamo che sono favoriti, ma sappiamo anche che possono incappare nella giornata storta», ha analizzato con lucidità alla vigilia. Il messaggio ai suoi è chiaro: niente barricate, niente calcoli per un pareggio che non servirebbe a nulla. «Dobbiamo essere coraggiosi. Giocare per il pari? No, vogliamo vincere», ha tuonato Leko, convinto di poter sfruttare i passaggi a vuoto degli spagnoli.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’emergenza e l’orgoglio del Cholo

Dall’altra parte, il Cholo Simeone arriva nelle Fiandre in emergenza a centrocampo – fuori Pablo Barrios e Nico González – e con la solita armatura pragmatica. Sulla discontinuità taglia corto, rifiutando analisi psicologiche complesse: «Talvolta le cose riescono, talvolta no. Ma siamo qui per portare a casa il risultato in ogni modo».

Più introspettivo capitan Koke, che si è fatto portavoce dello spogliatoio: «Siamo persone, non robot. Se avessimo la ricetta per giocare sempre come contro il Barça, la useremmo ogni domenica. Siamo i primi a soffrire quando non vinciamo». Stasera, però, le scuse stanno a zero: per puntare agli obiettivi massimi, l’Atletico deve smettere di essere il “Dottor Jekyll e Mr. Hyde” della Liga e ritrovare la solidità europea perduta.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.