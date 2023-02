Atletico Madrid, Griezmann: «Ora sono in ottima forma, ho lo stesso peso del 2016»

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a LaLiga World della sua condizione fisica e mentale

PAROLE – «Ogni minuto, ogni secondo che passa con questo scudetto al petto per me è motivo d’orgoglio. Giocare per questo allenatore e per questi compagni è speciale. Mi sono preparato molto in estate, quand’ero a Ibiza con la mia famiglia mi alzavo alle 7 del mattino per allenarmi. Ora sono in ottima forma, ho lo stesso peso del 2016, sto molto bene. Real Madrid? Il derby è una gara molto importante, di quelle da segnare in rosso sul calendario. Daremo tutto».