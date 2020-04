Atletico Madrid, Joao Felix: in cosa deve crescere il portoghese

Joao Felix sta incontrando alcune difficoltà all’Atletico Madrid. Il portoghese è poco letale nella finalizzazione

La prima stagione di Joao Felix all’Atletico Madrid non sta andando bene come si sperava. La vittoria ad Anfield poteva essere uno spartiacque, ma poi il calcio si è fermato (vedremo quando riprenderà).

In particolare, il portoghese sta dimostrando scarsa letalità in fase di finalizzazione: solo 4 reti su un totale di 5.50 Expected Goals. Inoltre, secondo Whoscored.com, l’ex Benfica ha la seconda peggiore shot accuracy dei principali campionati europei: tra chi ha tirato almeno 50 volte, solo Mertens ha fatto peggio. Joao Felix deve quindi essere più incisivo in zona gol.