Atlético Madrid, Simeone lavora su Ruggeri: difesa sotto la lente in vista delle grandi sfide

Atlético Madrid, Simeone lavora sull’ex Atalanta Ruggeri: difesa sotto la lente in vista delle grandi sfide. I dettagli

Diego Simeone, allenatore argentino dell’Atlético Madrid e simbolo della filosofia “cholista”, non perde tempo. Con ben nove nuovi innesti in rosa – tra cui il giovane attaccante Carlos Martín – il tecnico è chiamato a trovare rapidamente la formula vincente per rendere competitiva la squadra. La pausa per le nazionali si sta rivelando un’occasione preziosa: senza la pressione delle partite ufficiali, Simeone sta organizzando sedute di allenamento personalizzate per i singoli giocatori.

Dopo aver lavorato su Santiago Cardoso, centrocampista uruguaiano, e Conor Gallagher, dinamico mediano inglese, è arrivato il turno di Matteo Ruggeri, terzino sinistro italiano classe 2002 ex Atalanta, rimasto a Madrid poiché non convocato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Per Ruggeri, Simeone ha preparato una vera e propria lezione di tattica difensiva. L’obiettivo è chiaro: anticipare l’avversario diretto, riducendo al minimo tempo e spazio di manovra. Un aspetto fondamentale in vista delle prossime sfide di alto livello. Contro il Liverpool, ad esempio, il laterale italiano potrebbe trovarsi di fronte Mohamed Salah, fuoriclasse egiziano e tra i migliori esterni offensivi al mondo.

Durante le partitelle, Simeone corregge costantemente i movimenti del suo difensore: se l’azione parte dalla fascia opposta con Marcos Llorente, Ruggeri deve stringere la posizione come un centrale; se invece la manovra si sviluppa sul suo lato, deve spingere alto, trasformandosi in un’ala aggiunta. Un punto di forza già evidente è la sua capacità di crossare con precisione. Nell’ultima gara di Liga contro l’Alavés, entrato al 72’ al posto di David Hancko, Ruggeri ha contribuito a rendere la corsia mancina più pericolosa, dialogando con Antoine Griezmann e Giacomo Raspadori.

L’attacco dell’Atlético non desta particolari preoccupazioni, ma la difesa resta il reparto su cui lavorare. Ruggeri deve imparare a reggere l’urto fisico e tecnico di avversari di caratura internazionale, chiudendo gli spazi e scegliendo i tempi giusti per l’intervento. Simeone lo sa bene: per riportare i colchoneros ai vertici, la priorità è ricostruire una solidità difensiva che sia marchio di fabbrica.