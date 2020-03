Atletico Madrid: Lemar è uno più dei grandi flop di mercato

Lemar è un grosso fallimento di mercato dell’Atletico Madrid. Tant’è che il francese ha sempre meno minutaggio

Quando l’Atletico Madrid nell’estate 2018 spese 60 milioni per Lemar, Simeone sperava di avere acquistato l’ala creativa che mancava. Invece, il francese si è rivelato un enorme flop di mercato.

In questa stagione, ancora a quota 0 gol e 0 assist. Come riporta il sito Whoscored.com, ha totalizzato appena 2 tiri in questa stagione. Non stupisce che stia sparendo sempre di più dai radar di Simeone.