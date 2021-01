Atletico Madrid, Oblak giura amore: «Qui posso vincere trofei»

Jan Oblak è uno dei migliori portieri europei: ecco le parole dello sloveno che giura amore eterno all’Atletico Madrid di Simeone

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ha parlato in un’intervista a El Larguero.

«Ho un contratto qui e non ho parlato di interesse degli altri club perché se ne occupa il mio agente. Sono sempre rimasto perché so che posso ancora vincere qui, che c’è la possibilità di alzare trofei. È la mia settima stagione e devo dire che i primi tempi che erano i più difficili non mi sarei aspettato di restare così tanto qui».