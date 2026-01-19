Atletico Madrid, Ruggeri lascia già i Colchoneros? Individuato il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio…Chi è

Atletico Madrid, Ruggeri già con le valigie in mano? Ecco il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio…Tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Atletico Madrid potrebbe accendersi improvvisamente sulla corsia mancina, innescando un domino internazionale che coinvolge anche profili noti al calcio italiano. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, la dirigenza spagnola sta valutando attentamente le mosse per il futuro della propria difesa, con uno scenario ben preciso che sta prendendo forma in queste ore: l’arrivo di un nuovo laterale in caso di cessione illustre.

Il nodo Ruggeri: possibile uscita?

Al centro delle voci di mercato c’è Matteo Ruggeri. Il terzino sinistro italiano, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni grazie alla sua abilità nel cross e alla grande disciplina tattica maturata nella scuola dell’Atalanta, è finito al centro di diverse sirene di mercato. Nonostante sia una pedina apprezzata da Diego Pablo Simeone l’ipotesi di una sua partenza non è esclusa. Se dovesse arrivare l’offerta giusta per Ruggeri, l’Atlético non vorrebbe farsi trovare impreparato.

L’obiettivo: i fari su Archie Brown

Per sostituire l’eventuale partente, il club madrileno ha già individuato il profilo ideale: Archie Brown. Il difensore inglese, nato a Birmingham nel 2002, è un calciatore che ha attirato l’attenzione dei top club europei per le sue doti atletiche prorompenti. Brown è un “treno” sulla fascia: dotato di una fisicità imponente (sfiora il metro e novanta) abbinata a una velocità notevole, rappresenta il prototipo dell’esterno moderno, capace di difendere con forza e di ribaltare l’azione con strappi palla al piede.

La strategia dei Colchoneros

L’interesse per Brown non è casuale. Il profilo dell’inglese si sposerebbe alla perfezione con il credo tattico del Cholo Simeone, che cerca sempre giocatori di temperamento e sostanza. Al momento siamo nel campo delle valutazioni strategiche: l’affondo decisivo per Archie Brown è vincolato all’uscita di Ruggeri. Tuttavia, i contatti e i sondaggi preventivi servono proprio ad anticipare la concorrenza qualora la casella di sinistra dovesse liberarsi. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo intreccio di mercato si trasformerà in una doppia operazione ufficiale.