Atletico Madrid: senza Joao Felix, Correa fa la differenza

Correa ha trascinato l’Atletico Madrid alla vittoria contro l’Athletic. L’argentino sta sostituendo bene Joao Felix

Un Atletico Madrid ancora orfano di Joao Felix ottiene un preziosissimo successo casalingo contro l’Athletic. Chi ha fatto la differenza, con ben 2 assist, è stato Angel Correa, a lungo obiettivo del Milan nell’ultima sessione di mercato.

Rimasto a Madrid, l’argentino sta dimostrando di essere una preziosa risorsa per Simoene. Anche come Jolly, Correa sa come rendersi utile alla squadra, soprattutto considerando che Joao Felix ancora deve maturare definitivamente. L’argentino è alla sua quinta stagione a Madrid.