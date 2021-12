Atletico Madrid, Simeone scaccia le voci: «Abbiamo bisogno di Joao Felix»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto in vista del delicato match di Liga contro il Siviglia

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto in vista del delicato match di Liga contro il Siviglia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

COVID – «Lavoreremo come abbiamo fatto in passato e si cercheranno le migliori soluzioni affinché la Liga non si fermi e le partite si possano giocare. Siamo aperti a qualsiasi decisione».

DERBY – «Nella partita con il Real abbiamo fatto buone cose ma nel secondo tempo abbiamo commesso degli errori. Abbiamo affrontato un avversario tosto e molto forte, con un grande allenatore che lavora molto bene e con una squadra tra le più equilibrate della Liga».

VOCI SU JOAO FELIX – «Cerco di migliorare tutti i giocatori pensando a ciò di cui ha bisogno la squadra. L’unico modo di crescere è lavorare, Joao è un grande giocatore e chi lo vede tutti i giorni lo sa bene. La cosa più importante è la squadra e Joao è un pezzo importante. Deve ripetere la prestazione del Bernabéu, dove ha mostrato tutto il talento che ha. È un calciatore di cui abbiamo bisogno».