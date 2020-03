Thomas Partey è stato tra i protagonisti del trionfo dell’Atletico Madrid ad Anfield. E’ inamovibile nella mediana di Simeone

Uno dei giocatori più sottovalutati dell’Atletico Madrid è Thomas Partey. Il centrocampo ghanese è una vera e propria diga in mezzo, si tratta di un centrocampista di grande completezza. Oltre a un’intensità fuori dal comune in fase di non possesso (con grande senso tattico), possiede eccellenti qualità palla al piede. Soprattutto nell’effettuare filtranti alle spalle della linea di pressione avversarie.

Ain't no party like a Partey party because a Partey party don't stop. We're tired just looking at @Thomaspartey22's defensive coverage. 😴 pic.twitter.com/qbDnZi5fkb — Squawka Football (@Squawka) March 21, 2020

Il grafico sopra di Squawka mostra il suo enorme contributo in fase difensiva, così come le elevate porzioni di campo che copre. Non stupisce che sia imprescindibile nello scacchiere del Cholo Simeone.