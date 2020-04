Atletico Madrid, Trippier: il super impatto del terzino inglese

Trippier è uno dei massimi generatori di occasioni dell’Atletico Madrid. Si tratta del terzino che in Liga effettua più passaggi chiave

In estate l’Atletico Madrid ha rinnovato molto, soprattutto sulle corsie esterne. Salutati Juanfran e Filipe Luis, i nuovi terzini del Cholo sono Trippier e Renan Lodi. I due laterali danno un contributo importante in zona di rifinitura, soprattutto l’ex Tottenham.

4 assist stagionali fin qui per Trippier: il giocatore dell’Atletico Madrid è il terzino che effettua in media più passaggi chiave in Liga. Ben 2 per 90′. L’inglese si è adattato benissimo nel sistema di Simeone, e spesso rimarca quanto si trovi bene a lavorare con un tecnico così esigente.