Aubameyang, mascella fratturata da dei rapinatori

Aubameyang vittima di una rapina nella sua casa di Barcellona: i rapinatori lo hanno colpito con una sprangata sulla mascella

Brutta disavventura per Aubameyang. Il calciatore ha subito una rapina nella sua casa di Barcellona.

I rapinatori lo hanno aggredito, picchiandolo con una spranga, causandogli una frattura della Mascella. Danno fisico e psicologico che terrà il gabonese out per alcune settimane e potrebbe fargli decidere di trasferirsi al Chelsea. Non è infatti il primo caso di aggressione o rapina ad un calciatore del Barcellona in questa estate: poche settimane fa, la vittima fu Lewandowski.