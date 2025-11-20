Ayroldi svela: «Siamo gli unici che ammettono gli errori pubblicamente. Open Var ci sta facendo conoscere ancora di più, siamo trasparenti»

Ayroldi ha raccontato la realtà del mondo arbitrale, sottolineando come le nuove tecnologie stiano rendendo il lavoro più semplice

L’arbitro Giovanni Ayroldi, intervistato da Tutto Mercato Web in occasione del Premio Viareggio Sport 2025, ha tracciato un bilancio sereno sulla prima parte della stagione. Nel suo intervento ha evidenziato la professionalità e la preparazione con cui i direttori di gara affrontano ogni incontro, sottolineando come la tranquillità sia un elemento fondamentale del loro lavoro. Ayroldi ha inoltre rimarcato il valore della trasparenza nelle decisioni arbitrali, richiamando l’attenzione sul ruolo innovativo della Open Var, strumento che sta contribuendo a rendere il calcio sempre più chiaro e comprensibile agli occhi di tutti.

ARBITRI – «Al nostro interno c’è tranquillità totale, abbiamo a capo Gianluca Rocchi che è nostro amico prima che designatore. Seguiamo le sue direttive, cerchiamo di fare del nostro meglio: al netto di qualche errore, he è abbastanza fisiologico perché siamo esseri umani anche noi, il nostro ambiente è tranquillissimo e ce la mettiamo tutta per prepararci al massimo».

NUOVE TECNOLOGIE – «Siamo gli unici che ammettono gli errori pubblicamente. È difficile sentire un dirigente o un allenatore che dica di aver sbagliato mercato o formazione: Open Var ci sta facendo conoscere ancora di più, siamo trasparenti e lo comunichiamo anche all’esterno. Sentire gli audio fa un certo effetto, però la trasparenza credo sia la cosa migliore. Come vengono vissute dall’arbitro le innovazioni di questa stagione, come la refcam o l’announcement? A volte non si sentiva benissimo…Siamo aperti a qualsiasi tipo di tecnologia, l’abbiamo dimostrato. A volte non si è sentito, ma non per colpa nostra. Forse ci metteranno un bottone per aprire la comunicazione, ma penso comunque sia una cosa giusta: esiste anche in altri sport. E giusto spiegare la decisione, è utile a tutti»

